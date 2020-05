Plus tôt dans la semaine, le Borussia Dortmund a peut-être dit adieu à ses espoirs de titre en s’inclinant 1-0 face au Bayern Munich. Avant le coup d’envoi de cette 29e journée, les Bavarois avaient ainsi sept points d’avance sur le club de la Ruhr. Dix points même avant le coup de sifflet initial de ce match, puisque les Munichois l’ont emporté 5-0 face à Düsseldorf samedi soir. Face à Paderborn, lanterne rouge de la Bundesliga, les hommes de Lucien Favre n’avaient pas le droit à l’erreur sous peine d’offrir le titre sur un plateau au Bayern. Pour ce match, l’entraîneur suisse était privé d’Erling Braut Håland mais surtout, il relançait Jadon Sancho, remplaçant lors des derniers matchs de l’équipe jaune et noire. Au final, le deuxième au classement en Allemagne a largement fait le boulot en s’imposant 6-1.

La suite après cette publicité

Lors des premiers instants de la partie, l’équipe locale ne donnait clairement pas l’impression d’être lanterne rouge. Loin de là. Les hommes de Steffen Baumgart dominaient même par séquences, jouant assez haut, et Christopher Antwi-Adjei s’offrait deux premières frappes assez dangereuses. Il fallait attendre la 17e minute pour voir le BVB créer un peu de danger, avec cette frappe de Thorgan Hazard repoussée par Zingerle (17e). Raphaël Guerreiro (26e), Emre Can (44e) ou Julian Brandt (45e) parvenaient à se créer ensuite quelques situations, mais la rencontre était finalement assez équilibrée en termes de situations dangereuses, et la possession du Borussia était assez stérile.

Le Borussia Dortmund a frappé en début de deuxième période

Au retour des vestiaires, on sentait cependant que l’équipe de la Ruhr avait un peu plus de mordant, et d’une frappe lourde, Achraf Hakimi était sur le point de trouver la faille (49e). De même pour Thorgan Hazard après ce service de Jadon Sancho (51e). Le Belge n’allait pas avoir besoin d’une nouvelle opportunité, et quelques minutes plus tard, il ouvrait le score, expédiant un centre de Sancho mal capté par Zingerle au fond des filets (0-1, 54e). Pratiquement dans la foulée, l’ailier anglais doublait la mise après un service de la mort de Julian Brandt (0-2, 57e). L’ancien de Manchester City n’a eu qu’à pousser le cuir au fond.

Petite frayeur cependant avec ce but de Dennis Srbeny, finalement annulé (62e), mais l’équipe dirigée par Lucien Favre était à l’aise sur la pelouse de l’Energieteam Arena. Elle allait cependant encaisser sur penalty, transformé par Uwe Hünemeier (1-2, 72e). A peine le temps de trembler que Sancho s’offrait un doublé d’une belle frappe dans la surface, faisant le break une deuxième fois (1-3, 74e). Achraf Hakimi pliait définitivement la rencontre d’une frappe croisée dans la surface en fin de match (1-4, 85e), et Schmelzer, en renard des surfaces pour reprendre un centre de Witsel, se mêlait aussi à la fête (1-5, 89e). Jadon Sancho signait lui un triplé (1-6, 90e+1). Dortmund reste donc loin du Bayern à cinq journées de la fin mais peut, mathématiquement, toujours y croire…

FootMercato

L’article Bundesliga : le Borussia Dortmund étrille Paderborn avec le retour en fanfare de Jadon Sancho est apparu en premier sur Snap221.info.