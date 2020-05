La suite après cette publicité

La Bundesliga disputait ce samedi une partie de sa 27e journée avec un multiplex de 4 matchs. En attendant la rencontre entre le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort ( à suivre en live commenté sur Foot Mercato ), le Borussia Dortmund avait l’occasion de mettre un peu de pression sur les épaules des Bavarois. Large vainqueur de Schalke dans le derby de la Ruhr il y a une semaine, le BvB faisait cette fois face à une tout autre concurrence avec un déplacement sur la pelouse de Wolfsbourg, 6e au coup d’envoi.

Les hommes de Lucien Favre débutaient cette rencontre à un rythme assez lent. Ils possédaient le ballon la grande majorité du temps mais pour une domination stérile. Seul le dynamique Hazard offrait un peu de spectacle dans cette rencontre. Après une première tentative (16e), le Belge était d’ailleurs à la passe pour l’ouverture du score signée Guerreiro (32e). Devant au score, le BvB n’a plus jamais lâché l’avantage mais n’affichait aucune sérénité en seconde période, à l’image de deux opportunités de Renato Steffen (48e, 62e). Après ce temps faible, Hakimi (78e) a scellé la victoire des siens 2-0. Les Borussen ne pouvaient pas mieux préparer le choc face au Bayern mardi prochain (à suivre en live commenté sur notre site).

Le gros coup du Bayer à Gladbach

L’autre choc de la journée opposait Gladbach au Bayer Leverkusen. Seuls deux points séparaient le 3e du 5e du classement. Les visiteurs ouvraient le score grâce à l’incontournable Kai Havertz, qui profitait d’une grossière erreur de la défense (7e). En difficultés, les Poulains mettaient une mi-temps à se remettre la tête à l’endroit. Au retour des vestiaires, Thuram inscrivait même son 8e but en championnat pour égaliser (52e). Cette égalité ne durait pas car Havertz y allait de son doublé sur penalty pour redonner l’avantage à son équipe (58e). Le Bayer l’emportait même à Gladbach 3-1 grâce à un dernier but de Bender (81e). C’est la grosse opération de cette journée car Leverkusen monte sur le podium.

Les deux autres rencontres de l’après-midi concernaient plutôt la deuxième moitié du classement. Enfoncé à la 17e place, le Werder Brême s’est offert un bol d’air inattendu à Fribourg. La formation dirigée par Florian Kohfeldt s’est imposée 1-0 sur un joli but de Bittencourt (17e). Réduit à dix, le Werder a eu du mal à terminer la partie mais a tout de même su préserver l’avantage. Ce succès lui permet de revenir à deux unités du premier non relégable. Enfin, tout s’est joué en début de match entre Paderborn et Hoffenheim car Srbeny (9e) a répondu au but précoce de Skov (4e). La rencontre s’est conclue sur un nul 1-1.

Les résultats de l’après-midi :

Wolfsbourg 0 – 2 Borussia Dortmund : Guerreiro (32e), Hakimi (78e)

Fribourg 0 – 1 Werder Brême : Bittencourt (17e)

Paderborn 1 – 1 Hoffenheim : Srbeny (9e) ; Skov (4e)

Borussia Mönchengladbach 1 – 3 Bayer Leverkusen : Thuram (52e) ; Havertz (7e, 58e), Bender (81e)