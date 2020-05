38 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Alassane Pléa pour trouver la faille et renvoyer Francfort à ses doutes, dans ce match de la 26e journée de Bundesliga. À la réception d’un long ballon, le Français sollicitait Jonas Hofmann de la tête, qui lui rendait instantanément, avant de conclure, en glissant, d’un intérieur du pied qui terminait sa course dans le petit filet de Kevin Trapp (0-1, 1ère). Il ne fallait pas arriver en retard devant son écran. Pléa reprenait ses bonnes habitudes en inscrivant son neuvième but de la saison, l’Eintracht ses mauvaises en concédant un onzième pion en quatre rencontres. Cueillis d’entrée, les locaux reculaient, sans pour autant être plus hermétiques. Quelques minutes plus tard, Ramy Bensebaini, alerté côté gauche, effaçait sans difficulté Almamy touré, avant de trouver Marcus Thuram plein axe d’un centre tendu, ce dernier crucifiant à bout portant un Trapp pas exempt de tout reproche (0-2, 7e). Cinq mois après son dernier but, Thuram faisait le break.

Par la force des choses, les hommes d’Adi Hütter sortaient timidement. Et il fallait attendre la seizième minute de jeu pour voir un premier mouvement intéressant de leur part. Stefan Ilsanker fixait la défense adverse, avant de décaler dans le bon tempo Almamy Touré qui centrait fort ! Corner. Trois minutes plus tard, Bas Dost remisait sur le Japonais Daichi Kamada qui surprenait son monde en effectuant un centre-tir astucieux (19e). Avertissement sans frais (là encore) : le ballon filait parallèlement à la ligne de but. Mais en se découvrant, les hôtes du soir faisaient les affaires des troupes de Marco Rose qui s’engouffraient dans les failles. Alternant phases de possession et transitions rapides, Gladbach menait la danse. Pléa, décidément très remuant, allait d’ailleurs s’offrir deux nouvelles opportunités avant la pause (21e, 45e+1). Pas de doute au moment de retourner aux vestiaires, les visiteurs maîtrisaient leur sujet.

Pléa touche du bois, Bensebaini règle l’addition

À l’entame du second acte, un changement était à noter : André Silva remplaçait Djibril Sow. Plus mobile, le Portugais offrait tout de suite du mouvement au jeu des siens en lançant Daichi Kamada (48e) ou en décalant Alamamy Touré (51e), mais Francfort manquait encore de tranchant et se heurtait à la défense bien en place des Fohlen. Ces derniers, tout en contrôle, continuaient de piquer par à-coup. Pléa étant même tout proche d’inscrire le troisième but d’une merveille de frappe brossée… qui s’écrasait finalement sur la barre transversale de Trapp (68e). C’est finalement Ramy Bensebaini qui s’en chargeait en transformant un penalty provoqué par Breel Embolo (0-3, 73e), et ce malgré que Trapp ait légèrement dévié la trajectoire du ballon. Le sort était scellé et le but tardif de Silva (81e) n’y changeait rien. Jonas Hofmann s’offrant même l’opportunité de terminer dans le but vide… avant qu’Hinteregger réussisse un sauvetage héroïque (84e). Malgré une fin de partie animée, le tableau d’affichage restera figée. Score final : 3-1.

Après le match nul du RB Leipzig face Fribourg (1-1) plus tôt dans la journée, le Borussia Mönchengladbach réalise donc une très bonne opération en grimpant sur le podium devant l’équipe de Julian Nagelsmann, à deux points de Dortmund, deuxième (52 et 54 points). De son côté, Francfort poursuit sa saison galère et pointe à la treizième place du classement après 26 journées. Dimanche, le leader, le Bayern Munich (55 points), ira notamment défier l’Union Berlin à 18 heures.

