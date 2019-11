Touché au genou ce dimanche dès le début du match contre Augsbourg à l’occasion de la 10e journée de Bundesliga, le défenseur sénégalais Salif Sané a été remplacé après seulement neuf minutes de jeu.

Après trois matches sans succès, Schalke a renoué avec la victoire sur la pelouse d’Augsburg (2-3), ce dimanche lors de la 10e journée de Bundesliga. Mais dans la douleur puisque les Bleus et blancs ont perdu leur maître à jouer en défense. L’international sénégalais de 29 ans Salif Sané s’est blessé au genou et a très tôt quitté ses partenaires. Une blessure qui suscite l’inquiétude totale chez les supporters du club allemand et de l’équipe nationale du Sénégal.

Que s’est-il passé? En duel avec Florian Niederlechner, l’arrière central s’est plié le genou et est resté au sol en se tordant de douleur. Peu de temps après, des ambulanciers l’ont transporté sur une civière. Par la suite remplacé par Daniel Caligiuri. Quelques minutes après sa sortie, Schalke a annoncé via Twitter que Sané est directement évacué à l’hôpital pour des examens supplémentaires.

Une blessure qui pourrait compromettre les plans de Aliou Cissé qui prépare dans quelques jours la réception du Congo dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Sané pourrait manquer ce rendez-vous. Mais à propos de la gravité de la blessure, rien n’est encore connue. Affaire à suivre !