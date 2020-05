20 étudiants tous venus du Niger, qui étaient gardés en confinement à l’hôtel Bangrin Annexe et Iris à Ouagadougou ont « déserté sans accord des autorités sanitaires et avant leur prélèvement du Jour 14 (J14) » a indiqué mardi le service de communication du gouvernement dans un communiqué, soulevant de sérieuses questions sur la sécurisation de ces lieux de confinement.

« Ces étudiants qui sont actuellement dans la communauté constituent un risque de propagation de la COVID-19 et peuvent développer à tout moment la maladie » indique le communiqué.

Cette échappée n’est pas une première au Burkina. Le 9 avril dernier, des Burkinabè en provence de la Tunisie qui avaient été placés en observation à l’Institut des sciences du sport et du développement humain (ISSDH) et dans d’autres sites ont déserté leurs sites prétextant des mauvaises conditions d’hébergement. Le gouvernement n’a plus indiqué s’il avait retrouvé ces individus.

