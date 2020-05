Dans un communiqué rendu public samedi, le porte-parole du gouvernement Remis Dandjinou a confirmé l’information donnée vendredi par radio Oméga sur l’attaque d’un convoi de commerçants de retour du marché de Titao pour Sollé.

« Le bilan provisoire fait état de 15 morts, de blessés, des personnes portées disparues et d’importantes pertes matérielles », indique le communiqué qui précise que « des renforts ont été déployés et que des opérations de ratissage sont en cours » après l’attaque perpétrée selon le porte-parole du gouvernement par « des groupes armés terroristes entre les localités de Dougouma et de Ingané. »

Radio Oméga

