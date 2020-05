Les populations de Poa et 5 autres villages de la commune de Kyon à 15 km de Réo dans le Sanguié seront bientôt délivrées de leur isolement, elles, qui en saison pluvieuse, sont obligées d’arpenter un pont en bois de 200 mètres construit en 1966. Le chef de l’Etat avait promis lors d’un meeting des élections présidentielles de 2015 à Kyon un passage sécurisé aux habitants de cette commune sur la rivière. Les travaux du dalot ont commencé le 4 mai dernier.

Nous avons visité le chantier ce mardi. ‘’C’est un dalot (pont) de 120 mètres de long sur 7, 60 mètres de large que l’entreprise CGPS (commerce général et prestation de service) -SA doit exécuter durant un délai de 8 mois. Les travaux ont débuté le 4 mai dernier’’, explique Fabrice Nanga chef du chantier. Les travaux avancent sur le site où une centaine de personnes permanents et non s’activent matin et soir pour l’érection de cette infrastructure. (Voir la vidéo en cliquant sur le lien)

L’équipe de l’entreprise CGPS-SA dit avoir rencontré quelques difficultés dont deux premières pluies qui ont rendu le site inaccessible et le terrassement qui a pris beaucoup de temps puisse que la zone est boiseuse. ‘’Il a fallu déterrer beaucoup d’arbres avant les travaux’’. L’ouvrage pourrait être livré à bonne date si tout se passe comme prévu car certains éléments peuvent être à la base d’un éventuel retard. A ce titre, Fabrice Nanga évoque la saison pluvieuse et un possible retard dans le décaissement des fonds pour mener à bien les travaux.

L’entreprise aurait souhaité que le contrat soit délivré un peu tôt en mois de janvier par exemple pour éviter que l’hivernage impacte beaucoup sur les travaux. Mais pour les riverains, cette attente sera moins longue que les 54 ans durant lesquels ils ont risqué leur vie (certains y ont perdu la vie et du bétail en traversant le vieux pont en bois de 1966) à marcher sur les troncs d’arbre de 200 mètres.

Le ministre des infrastructures Eric Bougma a visité le fameux ‘’échangeur’’ en bois le 14 juin 2018 et avait avoué être venu annoncer aux populations que le chef de l’Etat tiendra sa promesse de réaliser en matériaux définitifs ce « pont ». C’est en conseil de ministre du 16 juin 2019 que le marché a été attribué à l’entreprise CGPS pour près de 900 millions de FCFA pour un délai d’exécution de 8 mois.

