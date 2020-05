Après le lancement officiel le 30 avril dernier et la phase de souscription des étudiants, les premiers heureux bénéficiaires de l’opération 1 étudiant 1 ordinateur portable sont entrés en possession de leur ordinateur portable ce jeudi 28 mai. Pour être bénéficiaire, l’étudiant doit disposer d’un *Identifiant national unique », se rendre sur la plate-forme Faso-campus et payer la somme de 70 000 Francs.

L’opération subventionnée par le gouvernement du Burkina et la Banque mondiale à hauteur de 60%, connait un succès auprès des étudiants car plus de 10 000 sont déjà inscrits. Elle vise à mettre l’enseignement supérieur au diapason des nouvelles technologies de l’information et de la communication. « Si vous avez déjà la possibilité d’avoir un ordinateur portable et d’accéder à la connectivité, vous pouvez rester chez vous et consulter des documents un peu partout. Dans le cadre d’aller vers le prossessus de l’enseignement à distance, si vous n’avez pas de machine cela pose un problème », a déclaré Pr Alkassoum Maiga, ministre des Enseignements supérieurs.

Abondant dans le même sens, le Président de l’université Ouaga I Pr Joseph Ki Zerbo, Pr Rabiou Cissé a indiqué que cette opération vient résoudre bon nombre de problèmes des universités publiques du Burkina, à savoir le problème des effectifs pléthoriques, les retards, et l’accès des étudiants à l’enseignement à distance. Fruit de la coopération entre le gouvernement du Burkina et la Banque mondiale, pour cette première phase, 25 013 ordinateurs portables ont été mis à la disposition des étudiants régulièrement inscrits en année de licence à des conditions très souples selon le ministre des Enseignements supérieurs.

En effet, chaque ordinateur est subventionné à hauteur de 60% par le Burkina et la Banque mondiale. L’étudiant paie 40% de la valeur de l’ordinateur soit la somme de 70 000 Francs CFA. S’il ne dispose pas de cette somme, il peut contracter un prêt soit auprès du FONER, soit auprès du CIOSPB, par l’intermédiaire de deux banques de la place que sont Coris Bank International et ECOBANK. Antoine Toé, étudiant en technologie solaire appliquée, est un bénéficiaire. Selon lui, cette initiative vient améliorer ses conditions d’études car, désormais, il n’ira plus dans un cyber pour effectuer ses recherches contre la somme de 200 ou 500 Francs.

Aussi pour les textes de ses exposés, il les saisira depuis sa maison. « Plus besoin de débourser 100 Francs CFA par texte » dit il. » Je salue l’opération a sa juste valeur donc à sa juste valeur et j’invite mes camarades étudiants à s’inscrire pour bénéficier de ce précieux outil de travail qu’est l’ordinateur » ajoute-t-il. Soucieux d’offrir du matériel de qualité aux étudiants bénéficiaires, le gouvernement s’est attaché les services du Groupe Will Télécom pour la fourniture du matériel informatique.

« Dans cette même dynamique de recherche de qualité, le prestataire, que nous sommes avons choisi de livrer des ordinateurs de marque HP aux étudiants car la qualité de cette marque n’est plus à démontrer », a dit le Directeur général de Will télécom Sayouba Zidmenba. Les ordinateurs sont livrés avec une garantie d’un an. En plus de la livraison, will télécom assure un service après-vente auprès des étudiants bénéficiaires.

Saisissant cette occasion, les étudiants ont sollicité un accès gratuit à internet. Cette doléance a trouvé un écho favorable car le ministre Alkassoum Maiga a indiqué que des travaux seront menés indécemment. Aucun étudiant ne pourra acheter deux ordinateurs rassure le ministre qui a laissé entendre que les étudiants vulnérables des universités privés seront pris en compte à la prochaine édition.

Judith TRAORE

