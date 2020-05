Un 4e candidat se lance à la conquête du poste de Président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF). Après Amado Traoré, Lazare Banssé et Bertrand Kaboré (qui le fera officiellement demain), c’est Mory Sanou qui a décidé de proposer sa candidature à l’élection de la FBF.

Il l’a fait savoir dans une déclaration. « Cette décision fait suite à deux tentatives précédentes (2012 et 2016) qui n’ont pas été poursuivies jusqu’à termes pour des raisons de conciliation en vue de fédérer tous les acteurs autour du développement de notre football » s’est-il justifié avant de poursuivre que « ces deux expériences m’ont convaincu que le développement de notre football n’est réalisable qu’avec un consensus autour d’une vision claire et transparente, plutôt qu’autour des hommes, même s’ils sont animés de bonnes volontés et intentions ».

A lire aussi : Burkina Faso : « Nous sommes en train de travailler de manière à faire une sélection des structures qui pourraient bénéficier de la subvention » (Ministre des Sports)

Qui est Mory Sanou Âgé de 61 ans, celui qui vient d’annoncer sa candidature a joué au JCB (1979-1982) et à l’EFO lors de la saison 1983-1984 et a entraîné des clubs comme l’AS SONABEL, l’USFA et le Santos FC. Titulaire d’une licence A CAF, il est instructeur d’entraîneur à la FBF.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Mory Sanou a occupé le poste de Directeur Général des Sports, Directeur Sport pour Tous, Directeur technique national de la FBF de 1996 à 2001, président de la commission technique de la FBF (2001-2002). Il est aujourd’hui Directeur de cours en administration du sport du Comité National Olympique et des Sports Burkinabè (CNOSB), Consultant Sport et Développement et Instructeur d’entraineur de la Fédération Hollandaise pour le football de jeunes en Afrique.

Bernabé Kabré

Radio Oméga

<a href=”https://www.afriksoir.net/burkina-faso-mory-sanou-4e-candidat-a-la-presidence-de-fbf/”Afriksoir

L’article Burkina Faso : Mory Sanou, 4è candidat à la présidence de FBF est apparu en premier sur Snap221.info.