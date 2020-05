En regardant ce que certains petits politiciens à la petite semaine (la totologie a son sens) font de la politique, ce noble art, dans ce pays, l’on ne peut qu’être consterné. La politique doit cesser d’être un gagne-pain et le domaine de l’affairisme dévergondé pour redevenir le sacerdoce dans lequel l’on s’engage de façon volontariste pour servir les autres, notamment les plus faibles, la veuve et l’orphelin. Rehumaniser la politique.

Les gens doivent arrêter de faire de la politique leur seul source de pitance, voire de survie, au point où lorsque leurs intérêts du moment sont menacés, il soient capables de tout, même des ignominies les plus inimaginables pour leur survie. Je lis depuis quelques temps des bassesses, des niaiseries des plus abominables sur la défunte député Compaoré. Pour leurs intérêts bassessement mesquins, très menacés en ce moment par la tournure de ce dossier, ils n’hésitent plus à descendre même dans les boues les plus immondes, pour puiser leurs arguments pour se défendre et espérer maintenir leur bifteck.

A lire aussi : Coronavirus Burkina Faso : Un renfort de 15 000 jeunes volontaires pour la sensibilisation dans les 13 régions

Ils n’ont même pas peur de souiller la mémoire d’une défunte pour leurs vile pitance. Elle ne vivrait plus avec son époux. Elle aurait un autre époux à Ouaga2000.Elle aurait deux domiciles et en fin de compte, on ne savait plus lequel désinfecter. Voilà comment on tente de justifier la non-désinfection du domicile de la pauvre défunte. Et je vois des gens bien pensant se laisser convaincre et embarquer par pareilles arguties.

Yacouba Ladji Bama

Je vois même des confrères pour qui j’avais encore de l’estime relayer pareilles ignominies. On en veut terriblement au pauvre veuf, pour avoir osé sortir de son silence pour cracher ses vérités sur la façon désinvolte et déshonorante, y compris pour la Nation entière, dont le cas était traité.Ils n’ont même pas craint ni redouté ce que pareils choses peuvent causer comme choc sur le pauvre veuf et ses orphelins. Pourvu seulement qu’ils puissent sauver leur beefteck.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Eh oui! Quel monde! Quelle abomination! A supposer même que cela soit vrai. Qu’elle ait effectivement deux domiciles. Que coûte-t-il de désinfecter ces deux domiciles. Pourquoi laisser ces deux domiciles continuer de propager le virus, si tant est que la défunte est vraiment morte de Covid? Aussi, où est passé ce second époux? Lui qu’on présente comme étant le dernier chouchou de la defunte, lui chez qui elle avait déménagé. Où est-il passé pour ne pas accompagner sa bien aimée à l’hôpital, ni au cimetière? Ce chouchou est-il aussi inhumain et sans cœur pour abandonner sa bien aimée dans ses derniers moments tragiques, au point où c’est l’ancien époux, le mal aimé qui se retrouve sur tous les fronts pour la défendre? Ah l’être humain! Heureusement qu’il y a un tribunal divin. Kato!!! J’y reviendrai

Yacouba Ladji Bama

Rehumaniser politique

<a href=”https://www.afriksoir.net/burkina-faso-rehumanisons-la-politique-par-yacouba-ladji-bama/”Afriksoir

L’article Burkina Faso : « Rehumanisons la politique ! » (Par Yacouba Ladji Bama) est apparu en premier sur Snap221.info.