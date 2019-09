Le chef de l’État Macky Sall quitte Dakar ce vendredi après midi pour rallier Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Le président de la République va prendre part au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso, victime d’attaques terroristes récurrentes, va accueillir ce samedi un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest consacré à la lutte contre le terrorisme.

Ce sommet extraordinaire de la CEDEAO offrira une occasion aux dirigeants de la sous-région et aux partenaires de réfléchir sur les réponses décisives à apporter à l’insécurité grandissante à laquelle fait actuellement face le Sahel sur trois fronts très actifs : le groupe terroriste Boko Haram logé au Nigeria depuis 2009, les groupes terroristes proches d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), d’Ançar Dine et d’autres mouvements rebelles basés dans le nord du Mali depuis près de cinq ans, ainsi que les mouvements armés et d’autres bandits de tous acabits qui contrôlent le sud de la Libye depuis le renversement en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi.

Le retour du président de la République Macky Sall à Dakar est prévu ce samedi.