Une troisième direction des moyennes entreprises (DME) a été inauguré ce vendredi 15 mai à Ouagadougou. Les premiers responsables des impôts du Burkina ont annoncé que : « Son implantation permettra d’optimiser les recettes fiscales mais aussi d’améliorer la qualité des services rendus aux usagers ».

Cette troisième direction des moyennes entreprises du centre ouvrira ses portes avec un portefeuille de 1300 contribuables, qui proviennent des deux directions déjà existantes et un recouvrement de près 93 milliards de francs CFA est attendu selon le chef de service des opérations d’assiettes et de recouvrement Augustin Piela.

« La répartition des contribuables sera faite désormais au niveau des trois DME » a indiqué le directeur de la DME centre 3, Daouda Kirakoya. Il ajoute que « cette répartition a été faite pour assurer un équilibre d’une part au niveau du portefeuille mais aussi pour qu’il n’y ait pas plusieurs DME dans un même arrondissement.»

La troisième DME se situe dans l’arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou dans le quartier Kamboinssin et couvre les arrondissements 2,3,4, 8 et 9 ainsi que les communes de Pabré et Tanghin Dassouri. La direction des moyennes entreprises (DME) prend en compte les entreprises ayant un chiffres d’affaires compris entre 50 millions et un milliard de francs CFA.

