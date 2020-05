Déclaré vainqueur de la présidentielle avec 68,72 %, par la Commission nationale électorale (Céni), le lundi 25 mai 2020, le Général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, est le nouveau Président élu du Burundi, succédant de fait à Pierre Nkurunziza, l’homme fort du pays depuis 2005.

Natif de la commune de Giheta, dans la province de Gitega (au centre du Burundi), Evariste Ndayishimiye, 52 ans, n’est pas un parvenu à la tête de l’Etat. Il est l’un des membres du cercle très fermé des généraux issus de l’ancien mouvement rebelle hutu (CNDD-FDD), parti au pouvoir, et qui détient réellement la réalité du pouvoir dans ce pays, situé en Afrique de l’Est. « Neva », de son surnom, figure parmi les premières recrues des Forces de défense de la démocratie (FDD), quand la guerre civile éclata en 1993.

Il était en deuxième année de droit à l’Université du Burundi, lorsque le pays sombre dans la guerre civile après l’assassinat, le 21 octobre 1993, de Melchior Ndadaye, le premier président hutu démocratiquement élu. Confronté deux ans plus tard à une purge lancée par des étudiants tutsi extrémistes, l’apprenti juriste échappe à la mort. Il rejoint alors les FDD, qui ont pris les armes en 1994. La même année, un professeur de sport, de quatre ans son aîné, intègre lui aussi le mouvement. Il s’agit de Pierre Nkurunziza qui accéda au pouvoir à l’issue de la guerre civile (1993-2006).

Qui est Évariste Ndayishimiye

Durant toute une décennie de guerre, Evariste Ndayishimiye est commandant dans différentes régions et gravit tous les échelons de ce mouvement pour enfin présider le bureau chargé de la conception et de la planification de la politique de la lutte. En 2003, quand le CNDD-FDD signe l’accord global de cessez-le-feu de la guerre civile, qui fit au moins 300 000 morts, les choses vont très vite : le jeune maquisard devient le chef adjoint de l’état-major. Au moment où le CNDD-FDD prend le pouvoir en 2005, il va se mettre à occuper des places de premier plan.

Évariste Ndayishimiye, le nouveau Président du Burundi

Il est nommé ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique entre 2006 et 2007. C’est après qu’il devient chef de cabinet militaire à la présidence, un poste qu’il occupera jusqu’en 2014 pour prendre, l’année suivante, la tête du cabinet civil. Parallèlement, Evariste Ndayishimiye dirige aussi, depuis 2009, le Comité National Olympique… Tout cela avant de devenir le Secrétaire général et patron du CNDD-FDD en 2016. Discret, le successeur de Nkurunziza est considéré comme celui qui a réussi à protéger son nom, à rester à l’abri des projecteurs.

« Il est difficile de retrouver sa moindre implication dans les dossiers de sang et de grande corruption qui ont émaillé les dix dernières années », estiment des observateurs. Son profil plutôt modéré pourrait aussi lui valoir une certaine bienveillance de la communauté internationale et l’aider à briser un peu l’isolement du pays. D’abord critique à l’égard de la Belgique, l’ancien colonisateur, et de l’Union européenne, il s’est montré plus conciliant ces derniers temps.

Moïse Yao K.

Afriksoir

