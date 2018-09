GALSEN221 – Bernice Burgos a, pendant de longues semaines, animé la toile au Sénégal. Et pour cause, elle ressemble fortement à la nouvelle sensation sénégalaise, Liliane Maroun. Aussi belle et charmante que la fille de Dj Edouardo, Bernice, en véritable américaine, n’hésite pas à exposer ses atouts comme sur ces clichés avec une robe osée qui donne un aperçu de son corps bien sculpté.