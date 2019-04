03 Photos – Al Khayri – TFM: Une présentatrice de “Yewoulenn “s’est mariée

Certaines stars n’ont évidemment pas abandonné l’amour. Sunubuzz vient d’apprendre que la nouvelle arrivée de l’équipe de “Yewoulenn” à la TFM et actrice dans la série “IDOLES”, Soraya, a récemment confirmé les informations sur son mariage sur les médias sociaux.

La célèbre actrice de IDOLES s’est mariée et devient Madame Ba. C’était autour d’une cérémonie privée, entourée de ses proches et collègues, que l’actrice a célébré son union avec Mr Ba. Une façon pour Soraya de confirmer qu’elle n’est plus un cœur à prendre. Sunubuzz souhaite un heureux ménage au nouveau couple Ba.