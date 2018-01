(03 photos) Ces artistes transformés par le succès

L’argent ne fait pas le bonheur”, cette citation est connue de tous. Mais, il faut avouer aussi que l’argent peut métamorphoser certaines personnes. La preuve, nos confrères de Senego ont sélectionné quatre (4) artistes qui ont complètement changé après leur succès.

Viviane :

A comparer ces deux photos, Viviane a visiblement changé. A ses débuts dans la musique, Vivi était cette femme de petite taille, teint clair, qui était derrière Youssou Ndour en tant que choriste dans le groupe “Super Étoile de Dakar” . Maintenant qu’elle a son propre orchestre, la chanteuse fait pas mal de concerts partout dans le monde, mais comme principale attraction cette fois. De 1993 à 2018, Viviane est devenue une autre personne qui gagne bien sa vie à travers son art. Résultat : un changement physique s’est opéré et on doit dire qu’il lui va bien.

Wally Seck :

Bien qu’il soit le fils de Thione Seck, un artiste qui a gagné sa vie à travers la musique, Wally a fait sa propre carrière. D’ailleurs, on se rappelle bien de ses débuts dans la musique avec son fameux morceau “Bo dioudo”. Depuis lors, le faramareen a connu un succès énorme au Sénégal. Il est parmi les artistes les plus écoutés dans le pays. Sur ce, grâce aux recettes de ces soirées et tournées internationales, Wally a amassé une petite fortune . Et, ça se voit rien qu’à le regarder.

Carlou- D :

C’est bien Carlou-D. Le Baye Fall a lui aussi connu sa transformation physique. Le Carlou-D qu’on connaissait avec ses petits looks et sa taille filiforme a disparu. La chance lui a souri. Eh oui ! Il remplit les concerts, ses albums se vendent comme de petits pains. Maintenant, l’interprète de « Love is in the air » est une véritable star.

Titi :

« Mbeuguel », la première chanson de Titi avait fait un boom. D’ailleurs, ce morceau constitue sa porte d’entrée dans la musique sénégalaise. Jusqu’à présent, sa carrière connait une réussite inimaginable. Critiquée dès fois par sa prise de poids, la « Lionne » reste toujours belle et imposante figure de la musique sénégalaise.

Avec Senego