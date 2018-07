GALSEN221 – On avait fini par s’habituer à la tignasse de l’ancien roi des arènes Balla Gaye 2. Tantôt afro, tantôt tressés ou colorés, les cheveux du fils de Double Less sont passés par toutes les étapes. Très certainement fatigué de s’en occuper et désireux de relancer son « swagg », le récent tombeur de Gris Bordeaux a procédé à un changement radical en se rasant totalement la tête.

