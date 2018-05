GALSEN221 – Depuis sa première apparition sur le petit écran, dans la série « Wiri Wiri », Bébé Sy a bien « grandi » et a gagné en terme de charme et de beauté. De retour au-devant de la scène avec la deuxième saison de ladite série qui passe actuellement à la télé, l’actrice attire t’attention à chacune de ses apparitions. Il suffit de la voir sur ces clichés, dans sa magnifique robe de soirée, pour se rendre compte de sa grande beauté et de son élégance.

Galsen221.com