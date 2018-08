GALSEN221 – Bijou Ngoné, animatrice à la 2stv, a décroché son diplôme de « Management and show producer à la prestigieuse PHD at the American University. Une graduation qui va permettre à la directrice de production de “Faramareen Music” d’apporter une toute autre dimension à la structure et au boss, Wally Seck, qui ambitionne de s’ouvrir à l’international.

