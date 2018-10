Boubacar Diallo, alias Dj Boubs n’est désormais plus un membre du Groupe futurs médias (Gfm). Sa place est d’ores et déjà confiée à l’ex animateur de la 2tv, Abba no Stress. Qui d’ailleurs, a pris les rênes de la station de 94.0, ce mercredi 17 septembre.

Mais l’ex animateur du groupe de presse de Youssou Ndour reste toujours un homme de média. En effet, sur son compte Instagram, il a pris rendez-vous dès demain jeudi pour le lancement de “sa” nouvelle station de radio.

Avec Pressafrik