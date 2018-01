(03 Photos) « Gentle-Mara », la preuve qu’il a fait des études supérieures

GALSEN221 – « Gentle-Mara » n’a pas fini de casser les codes en ce qui concerne les marabouts au Sénégal. Jeunot et très au fait de la mode, il se distingue par son style vestimentaire moderne. En plus de cela, il se trouve que Ibrahima Mboup, puisque c’est son vrai nom, a obtenu son baccalauréat en 2007 avant de suivre des études supérieures et d’obtenir Diplôme de technicien supérieur (Dts) quelques années plus tard. En dévoilant ces preuves de ses études poussées, le « marabout des Vip » répond à ses détracteurs qui estimaient jusque-là qu’il racontait de fausse histoire concernant son passage à l’école et ses dons surnaturels.

