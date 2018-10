Le samedi 6 octobre, Kylie Jenner a partagé plusieurs photos sur son compte Instagram où elle s’affiche avec une tenue très sexy qui met parfaitement en valeur ses courbes. En effet, la jeune femme a opté pour une robe bleue effet plastique et ultra moulante. Grâce à sa tenue, ses seins mais aussi ses fesses ont pu être mis en avant. Avec son corps de poupée elle a séduit les internautes.

Avec sa photo Instagram, Kylie Jenner a aussi récolté plus de 3,6 millions de « j’aime » de la part des internautes. Elle a également opté pour des lunettes futuristes et un petit sac à main pour compléter son look. Son look a permis aux internautes de voir non pas la vie en rose mais en bleue. Dans les commentaires, de nombreux fans n’ont pas hésité à la complimenter et la féliciter pour sa plastique de rêve.