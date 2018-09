Youssou N’Dour a été reçu par son altesse Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Sharjah Pour célébrer la création de l’Africa Institute et la réouverture de l’Africa Hall historique.

L’Institute servira d’institut de recherche universitaire interdisciplinaire, à vocation mondiale, dédié à l’étude, à la recherche et à la documentation de l’Afrique ; ses gens et ses cultures ; son passé complexe, présent et futur; et ses multiples connexions avec le monde.

Ce centre d’études sur la diaspora africaine et africaine examinera également les liens historiques et contemporains entre l’Afrique et la région du Golfe arabe, démontrant que la proximité géographique et les échanges économiques et culturels au cours des millénaires ont longtemps relié l’Afrique et le Golfe arabe.

Conçu comme un groupe de réflexion basé sur la recherche et une institution d’études postuniversitaires, l’Institut de l’Afrique proposera des cours de maîtrise et de doctorat.

Senego.com