Les supputations sont terminées autour du groupe de presse que vont lancer nos confrères Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop. Ces derniers sont fendus d’un communiqué laconique pour présenter leur groupe dénommé «E Médias Invest».

D’après la note, Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop, Boubacar Diallo Dj Boubs et Mamadou Ndiaye, associés à des partenaires de référence ont lancé le 8 septembre le groupe «E-Medias Invest». Les promoteurs entendent en faire un groupe prospère et influent avec pour coeur de métier l’information. Déjà renseignent-ils, ce jeudi, à minuit, leur site. Emedia.sn va être opérationnel. Pour ce qui est de la radio, la même note renseigne qu’elle émettra bientôt. Bon vent à «EMédias Invest».