GALSEN221 – Ngoné Ndiaye Guéweul était sur tous les fronts ce weekend dans la capitale française où elle a notamment joué les premiers rôles au concert de Pape Diouf à Bercy. Présente au face to face entre Modou Lo et Balla Gaye 2 le dimanche, l’artiste s’est distinguée dans une boîte de nuit parisienne avec un look jeunot qui n’a pas échappé aux internautes.