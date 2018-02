(03 Photos) Macky Sall (bien) avant son accession au pouvoir

GALSEN221 – Macky Sall a fait du chemin avant d’occuper la place qui est la sienne aujourd’hui et qu’il tentera de conserver en 2019 lors de l’élection présidentielle. Le président de la République a gravi les échelons, monter les marches. Si certains trouvent par là un moyen de le railler, nous préférons en faire un exemple. Un modèle de réussite : oui. Parti de rien, comme on aime si souvent le rappeler, le patron de l’Alliance pour la République (Apr) a réussi à atteindre ses objectifs et à montrer qu’avec de la détermination (et de la chance), on peut y arriver.

