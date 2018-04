GALSEN221 – C’est un fait assez insolite pour être souligner. En effet, les êtres humains n’ont pas été les seuls à défiler à la Place de la Nation, devant les officiels. Et pour cause, un chien errant a décidé de se joindre à la fête, la marche droite et la mine assez rigolote, sous le regard d’une assemblée pour le moins surprise. Comme quoi, nous fêtons tous l’indépendance de notre cher pays.

