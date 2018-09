GALSEN221 – La fille du célèbre avocat Me Ciré Clédor Ly, Bibiche, n’est plus un cœur à prendre. Elle s’est mariée ce weekend. Toute ravissante pour le plus beau jour de sa vie, la jolie jeune femme occupe la position de deuxième femme. Fait qui ne la dérange pas plus que ça. Au contraire. Nous lui souhaitons un heureux ménage.