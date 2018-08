GALSEN221 – Inna Jawara avait totalement disparu de la circulation. L’actrice n’est apparue nulle part ces derniers mois. On se demandait même si elle n’avait pas tourné la page pour se concentrer à d’autres activités, beaucoup plus discrètes. Mais, alors qu’on s’y attendait le moins, la perle de « Un café avec » fait son retour sur la toile avec de nouveaux clichés qui prouvent qu’elle n’a rien perdu de son charme qui, en plus de ses talents d’actrice, a forgé sa réputation.

