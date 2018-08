GALSEN221 – Avant Ciara qui va bientôt faire son apparition, Racky était la dernière venue du casting de la série « Wiri Wiri ». Très rapidement, elle s’est imposée, grâce notamment à sa beauté et à son charme naturel. Depuis, elle a connu un succès fulgurant et sa fan base a vite fait de prendre du volume. En la regardant, on se rend très vite compte pourquoi.