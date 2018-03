GALSEN221 – Après son émission « Face 2 Face » de dimanche, Aïssatou Diop Fall s’était retrouvée au cœur d’une polémique sur son supposé « xessal » raté. Elle avait alors fait une publication sur facebook pour expliquer la différence de couleur entre son visage et ses mains, avant d’accorder un entretien sur le sujet. Au cours de celui-ci, il est nettement visible qu’elle ne pratique plus la dépigmentation et, qu’effectivement, son visage et ses mains sont de la même couleur.

