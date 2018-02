(04 Photos) Al Khayri – Mariage annoncé entre Dip Doundou Guiss et l’ex animatrice de la 2Stv Cécilia Soumah

GALSEN221 – Le célèbre rappeur Dip Doundou Guiss et l’ex animatrice de la 2Stv Cécilia SOumah auraient décidé de s’unir pour la vie à en croire nos confrères de Sunubuzz. Ils se seraient d’ailleurs fiancés. Selon nos confrères : « la cérémonie de fiançaille des deux tourtereaux s’est déjà déroulée » et la dote aurait ainsi été remise dimanche dernier à Gibraltar. Il ne resterait donc plus qu’à plonger, pour celui qui a chanté « lou bandit di nirol ». Il semble qu’il nous l’ait démontré.

