GALSEN221 – Idrissa Gana Guèye a décidé de changer de look. En effet, le milieu de terrain d’Everton a opté pour une nouvelle coupe de cheveux. Un mélange entre « dreadlocks » et dégradé. Reste à savoir s’il compte pousser le bouchon un peu plus loin en laissant ses cheveux pousser à l’image de son ami Pape Ndiaye Souaré qui avait commencé par la même coiffure avant de se mettre aux dreads.