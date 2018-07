04 Photos : la lumière sur le mariage annoncé de Yama Guissé avec un ministre

GALSEN221 – Il y a exactement une semaine, un site de la place avait défrayé la chronique en lançant une rumeur selon laquelle Penda Guissé alias Yama s’est mariée avec un ministre de la République. Il n’en est rien. Et pour cause, Galsen221 est en mesure de vous dire avec certitude que les clichés qui ont été utilisés viennent en réalité des coulisses du tournage du clip de sa chanson « Namone Nalene » qui marque le retour de l’ancienne animatrice de la SenTv dans le milieu de la musique et au Sénégal puisqu’elle était en voyage à l’étranger suite à l’annonce de son départ de la chaîne de télévision. Yama est donc toujours un coeur à prendre. Ou du moins, officiellement.

