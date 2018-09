GALSEN221 – Amara Traoré n’est pas prêt d’oublier son anniversaire de cette année. Et pour cause, il a reçu un cadeau onéreux d’une personne qui a vu les choses en grand pour l’occasion. En effet, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal a reçu une voiture de luxe. Sur sa page Facebook, « coach Amara » n’a pu cacher sa joie.

« A l’occasion de la célébration de mon anniversaire, j’ai pu encore m’apercevoir, de la plus belle des manières, de l’estime, de l’attention particulière, de l’affection, de l’amour et de la reconnaissance que vous éprouvez pour ma modeste personne.

J’en suis arrivé à me poser la question à savoir ce que j’avais fait pour recevoir tant de tendresse et de sollicitude de votre part.

Je rends grâce à Dieu de m’avoir mis sur vos chemins respectifs et lui demande la force de mériter vos bienfaits et actes de générosité . Merci à toutes et à tous ».