GALSEN221 – Capitaine et leader de l’équipe nationale féminine de basketball, Astou Traoré est une femme au grand cœur et elle l’a une nouvelle fois prouvé. Et pour cause, comme on peut le voir sur ces clichés, malgré son statut et la fortune qui est la sienne, elle partage un repas avec une bande de « talibés ». Un acte d’une grande exemplarité qui démontre son humilité et sa générosité.