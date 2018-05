GALSEN221 – Yaya Touré est, pour ceux qui ne le savent pas, un musulman pratiquant. L’ancien capitaine de la Côte d’Ivoire ne badine pas avec la religion et c’est tout naturellement qu’il jeûne en cette période de ramadan. Sur ces photos, il s’apprête, si on en croit la presse people, à prendre son « ndogou » avec ses convives et son épouse sénégalaise Djenny.

