GALSEN221 – Belle et talentueuse. Deux mots parfaits pour définir la journaliste Adama Anoushka de la Radio Futurs Médias. Non contente d’exceller dans le domaine du journalisme, la jolie jeune demoiselle fait également office de modèle pour des couturiers qui l’habillent avec le plus grand plaisir. Sur ces clichés, c’est « Bamba Couture » qui a l’honneur de vêtir cette perle dont on entendra parler à coup sûr dans un futur proche.