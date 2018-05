04 Photos: Un motard, fuyant les policiers, termine sa course dans le Canal 4

Le jeune qui conduisait la la moto est de Médina, d’où il venait. Le fait a eu lieu au rond-point canal 4 jouxtant le bureau de Senego, dans l’après midi de ce 27 mai 2018. En effet, refusant de s’arrêter, suite à l’interpellation du policier qui était en poste sur les lieux, le jeune Médinois termine sa folle course dans la coulée puante et boueuse du Canal 4. Il en est ressorti légèrement blessé sur le pied gauche et et gravement au coude du bras droit avec la moto entièrement mise en lambeaux… Regardez !