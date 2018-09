GALSEN221 – Pape Diouf a invité Diaba Sora et Eudoxie pour son « Sabar de Bercy » qui se tiendra ce vendredi, 28 septembre 2018, au Grand Théâtre national. Actuellement en pleine promotion de son spectacle à Bercy, au mois d’octobre, l’artiste a mis les petits plats dans les grands pour accueillir ses invitées. Des invitées qui ne font pas l’unanimité sur la toile, bien au contraire, puisque le leader de la Génération Consciente a été plus que jamais attaqué par les internautes qui lui reprochent d’avoir fait venir la « Kim Kardashian du Mali » et « la Go bobaraba ».