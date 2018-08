GALSEN221 – Leur point en commun le plus évident est sans aucun doute leur jeunesse. Miss Guèye et Racky sont les deux nouvelles recrues qui ont fait leur arrivée lors de la deuxième saison de la série « Wiri Wiri ». Sur ces images partagées sur Instagram, elles affichent leur complicité et respectent la tradition qui veut que les acteurs de la troupe « Soleil Levant » soient comme une famille.

Galsen221.com