GALSEN221 – Rouba Sèye ne badine pas avec l’Appel de Seydina Limalou Laye. Et pour cause, c’est tôt le matin, ce lundi, que l’actrice de la série « Mbettel » s’est réveillée pour se rendre à la 138ème édition. Très en beauté, elle s’est bien entendue vêtue des traditionnelles couleurs, à savoir le blanc et le noir.

Galsen221.com