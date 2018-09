05 Photos : 5 animatrices sénégalaises appréciées par la gente masculine

GALSEN221 – Les animatrices sont certes nombreuses, mais il y en a qui attire plus l’attention des hommes que d’autres du fait de leur grande beauté ou de leurs courbes. C’est selon. Mariées ou pas, ces dernières sont appréciées par la gente masculine qui, à défaut de pouvoir toucher, se contente d’admirer. Ainsi, voici 5 des animatrices sénégalaises les plus appréciées par les hommes. De Fama Thioune à Ya Awa Dièye en passant par Sarah Cissé et Salma de la Sen Tv ou encore sa collègue Maman, il y a de quoi faire mal aux yeux.