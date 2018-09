GALSEN221 – Après des débuts timides sur le petit écran, masqués toutefois par sa beauté angélique, Aby a pris ses aises et elle ne cesse de prendre de l’ampleur dans la série « Idoles » qui l’a révélée. Toujours aussi charmante, l’actrice est plus que jamais à l’aise devant la caméra et elle enchaine les tenues élégantes depuis la reprise du téléfilm.