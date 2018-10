GALSEN221 – Ces dernières heures, une partie de la presse en ligne avait annoncé l’arrivée en France de l’ancien acteur de la série « Pod et Marichou », Edu Ndao, pour les besoins du spectacle de Pape Diouf qui se tiendra ce samedi 13 octobre à Bercy. En réalité, l’acteur et modèle se trouve dans un pays voisin. La Suisse. Ses récentes photos nous ont permis d’en savoir davantage sur sa véritable destination.