(05 Photos) Assane Lo : dragueur sur le petit écran, mari exemplaire à la maison

GALSEN221 – Assane Lo, que ce soit dans la série « Double vie » ou plus récemment avec « Idoles », se voit octroyer des rôles de « coureur de jupon ». Un personnage qui contraste avec la personne. Et pour cause, il est décrit comme un mari et un père exemplaire. Un homme exemplaire. En atteste sa publication le jour de son anniversaire de mariage. Un discours rempli de mots doux et attentionnés en direction de la femme avec qui il partage sa vie depuis maintenant de nombreuses années. La rédaction de Galsen221 souhaite à monsieur et madame de poursuivre sur cette lancée et de vivre des jours heureux durant le restant de leur vie commune.

