GALSEN221 – En quelques semaines, Astou Mbaye « Nefertiti » a fait plus d’apparition sur la toile qu’elle n’en a fait depuis l’arrêt de la série « Double vie » dans laquelle elle jouait. Si les raisons d’une telle disparition sont encore inconnues, la ravissante actrice n’a rien perdu de sa superbe. Elle continue à briller et à afficher son sourire radieux qui en a fait craquer plus d’un.

Galsen221.com