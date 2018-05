05 Photos: Belle Un café avec, complètement métamorphosée

L’être féminin est au centre du monde mais aussi au cœur des hommes. Depuis toujours, à chaque époque, la femme a été l’inspiratrice, la muse d’une multitude de poètes. Jusqu’à aujourd’hui il est resté le plus beau et le plus inépuisable des sujets. La femme par sa beauté incontestable, sa grâce, sa douceur, son élégance, sa sensualité, ses charmes, a été comparé à tout les plus beaux trésors dont regorge notre monde. Évocatrice d’admiration, de fougue, d’amour passionnel, de désir ardent,elle a été sublimée par la plume des plus grands poètes. Amis lecteurs je te présente dans cette anthologie un ensemble de poèmes qui font l’éloge de la femme.