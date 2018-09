GALSEN221 – Elle était partie en exil à la fin de la deuxième saison de « Pod et Marichou ». Alors que la série reprend avec une troisième et nouvelle saison dans quelques jours, les doutes subsistent quant à la participation ou non de Betty. Même si, il faut le dire, une absence semble quasi impossible. En attendant que nous soyons édifiés à ce sujet, l’actrice garde la pêche comme en atteste ces photos d’elle en mode « diongoma ».