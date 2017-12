Décidément la période propice au mariage, c’est bien sûr le mois de décembre, coïncidant avec le froid de Dakar.

Le manager et frère de Queen Biz va convoler en justes noces ce samedi 30 décembre. En effet, renseigne Les Echos, Samba Diallo a enfin décidé de quitter le groupe des célibataires. Ce qui est sûr, c’est qu’il va manquer à sa sœur parce que Samba Diallo était au four et au moulin pour cette dernière. Mais ça, c’était pendant le célibat.

senego